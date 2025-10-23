Baleset
1 órája
Hármas karambol a 44-esen, több sérült!
Három személyautó ütközött össze csütörtökön délután.
Tart a helyszínelés!
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
A ráfutásos baleset Csabacsűdön, a 44-es főút és a Zrínyi Miklós utca találkozásánál történt. Információink szerint az első autó befékezett, a mögötte lévő még meg tudott állni, de a harmadik beléjük szaladt. A szarvasi hivatásos tűzoltók két gépkocsit áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett, úgy tudjuk ketten könnyebben sérültek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
