Szörnyű balesetek sora rázta meg Békést, egy 19 éves fiú is meghalt

2025. január és szeptember között 301 halálos balesetben 332-en vesztették életüket, míg 2024-ben, az első kilenc hónapban 331 tragédiában 375-en hunytak el. Nemcsak a halálos, hanem a súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma is csökkent: 3037 baleset történt, 165-tel kevesebb, mint tavaly – ismertették a rendőrség honlapján. A rendőrség honlapján az elérhető legfrissebb részletes statisztikák az első nyolc hónapról szólnak, ez alapján kiderült, hogy hány baleset volt Békés vármegyében 2025-ben, januártól augusztusig.

Kiderült hány baleset volt Békés vármegyében 2025-ben: Dél-Békésben egy 19 éves fiatalember halt meg. Forrás: Katasztrófavédelem

Kevesebb halálos baleset történt 2025-ben

Békés vármegyében az első nyolc hónapban 318 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, 19-cel kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A halálos balesetek száma 7-ről 5-re, a súlyos sérüléssel járóké 95-ről 83-ra, a könnyű sérüléssel járóké pedig 235-ről 230-ra csökkent. A balesetekben sérültek, elhunytak száma ugyancsak mérséklődött 2025-ben 2024-hez képest, 458-ról 420-ra. Az ittasan okozott esetek száma szintén csökkent, 19-ről 15-re.

Tragédiák Békés vármegyében

19 éves fiatal halt meg Dél-Békésben

Egy 19 éves fiatalember hunyt el abban a balesetben, amely még májusban történt Dél-Békésben. A gépkocsival egy fának ütköző sofőr a roncsba szorult, őt a battonyai önkéntes és a mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók feszítő-vágó berendezéssel szabadították ki, azonban a férfi a helyszínen életét vesztette.

Orosházán sem lehetett megmenteni a Wartburgos életét

Június közepén, egy vasárnapon csattant össze egy Wartburg és egy hibridautó Orosháza határában: a Wartburgos életét már nem tudták megmenteni.

Nagy erejű volt az ütközés Orosházán, a Wartburgos életét már nem lehetett megmenteni. Fotó: Oroscafé

Kipördült pótkocsiba rohant a Mercedes kisbusz

Június végén súlyos baleset történt Békéscsaba és Csabaszabadi között. A rendőrség tájékoztatása szerint – az első vizsgálatok alapján – egy kamion pótkocsija eddig ismeretlen okból átpördült a szemközti sávba, amibe belerohant egy Békéscsaba felől szabályosan érkező Mercedes kisbusz. Az ütközés ereje olyan súlyos volt, hogy a kisbusz vezetője a helyszínen elhunyt.