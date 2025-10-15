4 órája
Szörnyű balesetek sora rázta meg Békést, egy 19 éves fiú is meghalt
Kevesebb a baleset Békésben, de még mindig több százan sérülnek meg az utakon. Idén egy 19 éves fiatal is életét vesztette Dél-Békésben. A rendőrség adatsora alapján kiderült, hogy hány baleset volt a megyében, és az is, hogy ezeket mi okozta.
2025. január és szeptember között 301 halálos balesetben 332-en vesztették életüket, míg 2024-ben, az első kilenc hónapban 331 tragédiában 375-en hunytak el. Nemcsak a halálos, hanem a súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma is csökkent: 3037 baleset történt, 165-tel kevesebb, mint tavaly – ismertették a rendőrség honlapján. A rendőrség honlapján az elérhető legfrissebb részletes statisztikák az első nyolc hónapról szólnak, ez alapján kiderült, hogy hány baleset volt Békés vármegyében 2025-ben, januártól augusztusig.
Kevesebb halálos baleset történt 2025-ben
Békés vármegyében az első nyolc hónapban 318 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, 19-cel kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A halálos balesetek száma 7-ről 5-re, a súlyos sérüléssel járóké 95-ről 83-ra, a könnyű sérüléssel járóké pedig 235-ről 230-ra csökkent. A balesetekben sérültek, elhunytak száma ugyancsak mérséklődött 2025-ben 2024-hez képest, 458-ról 420-ra. Az ittasan okozott esetek száma szintén csökkent, 19-ről 15-re.
Tragédiák Békés vármegyében
19 éves fiatal halt meg Dél-Békésben
Egy 19 éves fiatalember hunyt el abban a balesetben, amely még májusban történt Dél-Békésben. A gépkocsival egy fának ütköző sofőr a roncsba szorult, őt a battonyai önkéntes és a mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók feszítő-vágó berendezéssel szabadították ki, azonban a férfi a helyszínen életét vesztette.
Orosházán sem lehetett megmenteni a Wartburgos életét
Június közepén, egy vasárnapon csattant össze egy Wartburg és egy hibridautó Orosháza határában: a Wartburgos életét már nem tudták megmenteni.
Kipördült pótkocsiba rohant a Mercedes kisbusz
Június végén súlyos baleset történt Békéscsaba és Csabaszabadi között. A rendőrség tájékoztatása szerint – az első vizsgálatok alapján – egy kamion pótkocsija eddig ismeretlen okból átpördült a szemközti sávba, amibe belerohant egy Békéscsaba felől szabályosan érkező Mercedes kisbusz. Az ütközés ereje olyan súlyos volt, hogy a kisbusz vezetője a helyszínen elhunyt.
Kamion és Suzuki ütközött
Júliusban egy kamion és egy Suzuki ütközött össze Békéscsaba határában: a Suzuki sofőrjének, egy 69 éves, férfinak az életét nem sikerült megmenteni.
A legtöbb baleset az elsőbbség meg nem adása miatt történik
A Békés vármegyében január és augusztus között történt 318 balesetből 148 az elsőbbség meg nem adása miatt következett be, azaz csaknem minden második baleset oka ez volt. Emellett 20 százalékban kanyarodási hiba, 17 százalékban pedig gyorshajtás vezetett szerencsétlenséghez. Az országos tendencia egyébként más: a balesetek
- 32 százaléka az elsőbbség meg nem adása,
- 27 százaléka gyorshajtás,
- 18 százaléka kanyarodási hiba
miatt történt.
Egyre több balesetet okoznak az e-rolleresek
A Békés vármegyei balesetek 60 százalékát személygépkocsi-vezetők, 18 százalékát kerékpárosok, 9 százalékát tehergépkocsi-sofőrök okozták, és immár a személysérüléses szerencsétlenségek 3 százalékáért a mikromobilitási eszközzel közlekedők – köztük az e-rolleresek – feleltek. Az országos statisztika itt is némileg más képet mutat: a balesetek
- 63 százalékát személygépkocsi-vezetők,
- 10 százalékát kerékpárosok,
- 7 százalékát tehergépkocsi-sofőrök
okozták, országosan a e-rolleresek a szerencsétlenségek 5 százalékért voltak felelősek.
A jövő a megelőzésé – mesterséges intelligencia segítheti a rendőröket
A napokban a magyar rendőrség szervezésében Budapest adott otthont a nemzetközi közlekedésbiztonsági ROADPOL konferenciának, amelyen Európa vezető szakemberei és közlekedésrendészei vitatták meg a szakma aktuális kérdéseit. A rendezvényen szó esett egyebek mellett a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeiről, valamint a legújabb balesetmegelőzési megoldásokról is.
