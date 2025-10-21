Nem mondta meg a nevét, inkább elmenekült a rendőrök elől

Szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétsége miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában elzárás büntetés kiszabására tett indítványt egy 19 éves büntetett előéletű békéscsabai férfival szemben, aki egy rendőri intézkedés során más adatait adta meg.

Hamis vád: más adatait adta meg

A Békéscsabai Rendőrkapitányság gépkocsizó járőrszolgálatot teljesítő tagjai idén január 24-én a kora délutáni órákban Békéscsabán, a Vörösmarty és Munkás utcák kereszteződésének közelében a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének szabálysértése miatt intézkedtek a férfival szemben, aki a tulajdonát képező gépkocsival közlekedett ekkor. Az intézkedés során a férfi más személy nevét és adatait adta meg – tájékoztatott a Békés Vármegyei Főügyészség a hamis vád kapcsán.

Kérték, mégsem mondta meg a nevét

A nyilvántartási adatok lekérése után az intézkedő járőr felszólította a férfit a valóságnak megfelelő adatok közlésére, aki azonban erre nem volt hajlandó, ehelyett az úttest szélén parkoló gépkocsijába ülve elhajtott a helyszínről.

Rendőri üldözés lett a vége

A megkülönböztető hang- és fényjelzést használó rendőrök eredménytelenül üldözték a férfi által vezetett gépjárművet. Később egy másik járőr fedezte fel az autót, amely ekkor az utcán parkolt és ugyan a férfi nem tartózkodott benne, de a gépkocsi tulajdonosának ellenőrzése során megállapították, hogy ő volt az, aki nem volt hajlandó az adatait megadni.