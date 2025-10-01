október 1., szerda

Vádmelés

4 órája

Tiszta volt a rajtaütés: hamis mosószerrel kapták el a piaci árust

Címkék#hamis mosószer#piac#vádemelés#NAV#Békéscsaba

Közel 3 millió forintos vagyoni hátrányt okozott egy békéscsabai férfi. Ezt az összeget közel kétezer liter hamis mosószerrel sikerült összehoznia. A piaci árust elkapták, ügyében megszületett a vádemelés.

Beol.hu

– Iparjogvédelmi jogok megsértésének 2 rendbeli vétsége miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség, és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 51 éves büntetlen előéletű békéscsabai férfival szemben, akinél kereskedelmi mennyiségben találtak hamis mosószereket. A járási ügyészség, vádiratában indítványt tett arra, hogy a bíróság a nyomozás során lefoglalt mosószereket kobozza el tőle, illetve kötelezze őt a védjegyjogosultak részére okozott vagyoni hátrány megtérítésére – olvasható a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

Hamis mosószert árult a békéscsabai férfi.
Az ellenőrök közel kétezer liter hamis mosószert találtak. Forrás: MW-archív

Hamis mosószert árult a békéscsabai férfi

Mint írják, a NAV Bevetési Igazgatóságának járőrei még 2023. november 04-én megjelentek a békéscsabai piac parkolója mögötti garázssoron, ahol észlelték, hogy az egyik zárt garázs előtt parkol egy román rendszámú gépjármű, amikor pedig a férfi megérkezett a garázshoz, abból a román autó sofőrjével árut kezdtek pakolni a gépjárműbe.

A járőrök ekkor ellenőrzés alá vonták a magyar és a román férfit, az utóbbi pedig elmondta, hogy mosószert vásárolni jött a garázshoz, illetve azt is közölte, hogy már korábban is vásárolt a csabai férfitól mosószert az ellenőrzés helyszínén. Ezt követően a pénzügyőrök átvizsgálták a bérelt garázst, valamint a férfi által használt tehergépkocsit, ahonnan összesen 380 db 5 literes kiszerelésű – azaz összesen 1900 liter – folyékony mosószert foglaltak le. Ennek eredetét a csabai férfi nem tudta igazolni.

A lefoglalt mosószerek olyan jellegzetes külső jegyekkel, csomagolással, márkajelzésekkel voltak ellátva, amelyekről két külföldi gyártó Magyarországon is közismert termékei voltak felismerhetők. A lefoglalt termékek azonban a vásárlók megtévesztésére alkalmas hamisítványok voltak, amelyeket a védjegyjogosultak engedélye nélkül állítottak elő és forgalmaztak.

Cselekményével a terhelt az egyik védjegyjogosult részére több mint 1,8 millió-, míg a másik jogosult részére közel 1 millió forint vagyoni hátrányt okozott.

A hamis mosószer már korábban is kelendőnek bizonyult a békéscsabai piacon, akkor egy kereskedőnél 1315 liter hamisított terméket találtak.

