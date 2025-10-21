Szörnyethalt két 80 feletti: rengeteg a végzetes út a szomszédban

A rendőrséget hétfőn 19.40-kor értesítették a 112-es segélyhívószámon, a Belényest elkerülő út és a 764 F megyei út kereszteződésben súlyos, halálos baleset Románia területén történt, Bihar megyében.

Sok a halálos baleset Románia területén, a legutóbbi hétfőn este történt. Fotó: Bihari Napló/ISU Bihor

Halálos baleset Románia területén: két 80 év feletti vesztette életét

A rendőrségi tájékoztatás szerint a 85 éves belényesi sofőr a 764/F megyei úton haladt, a körgyűrűnél levő kereszteződésben még ismeretlen okok miatt nem állt meg az elsőbbségadás kötelező táblánál, felhajtott a főútra, ahol összeütközött egy Nagyvárad-Vaskohsziklás irányban haladó autóval, amelyet egy 46 éves belényesi férfi vezetett. A 85 éves sofőr és a vele utazó 81 éves utasa a helyszínen meghalt. A másik autó vezetőjét kórházba vitték. A körülményeket vizsgálják – írta a Bihari Napló.

Összesen öten utaztak az autókban

A Bihari Napló tájékoztatása alapján Alina Fărcuța rendőrségi szóvivő szerint a balesetben két személyautó volt érintett, összesen öten utaztak a járművekben. A baleset helyszínére érkeztek a tűzoltók, a rohammentők és a mentők is. Az egyik autóban utazó két embert kiemelték őket a roncsok közül, a mentők pedig azonnal elkezdték az újraélesztésüket. A mentőorvosok erőfeszítései ellenére az áldozatok életét nem tudták megmenteni. A rendőrség közleménye szerint egy 85 éves belényesi férfi, aki az egyik autót vezette, valamint egy vele utazó 81 éves belényesi nő vesztette életét.

A sérültek kórházba kerültek

A másik három sérültet a helyszínen ellátták, egyikőjüket kórházba szállították.

Halálos áldozatok: a szomszéd ország a sereghajtó

Az Európai Unióban (EU) 2024-ben a közúti balesetekben elhunytak száma 2 százalékkal csökkent 2023-hoz képest, a halálozási arány Romániában és Bulgáriában volt a legmagasabb – közölte az Európai Bizottság tájékoztatása alapján a kronika.ro.

Mint kiemelték, tavaly 19 ezer 940 ember halt meg közúti balesetekben az Európai Unióban. Ez mindössze 2 százalékkal kevesebb, mint a 2023-ban regisztrált szám, és lassú haladást jelent EU 'Vision Zero' közlekedésbiztonsági célkitűzése felé, amely szerint 2030-ra felére kell csökkenteni a halálos közúti balesetek számát, 2050-re pedig egyetlen halálos közúti baleset sem történhet az Európai Unióban.