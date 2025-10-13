1 órája
Két idős nőt gázolt el a zebrán, egyikük meghalt
Nem adott elsőbbséget egy autós a zebrán két idős nőnek, és elütötte őket. A halálos baleset során az egyik, 70 éves sértett olyan többszörös, súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt, míg a másik idős nő, aki szintén 70 éves volt, 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett.
A halálos baleset Orosházán, a Vásárhelyi út és a Hóvirág utca kereszteződésénél lévő zebrán történt tavaly november 24-én délután. A gyalogosan a zebrán áthaladó két idős nőt 45 km/h körüli sebességgel gázolta el autójával egy 19 éves, büntetlen előéletű, orosházi fiatalember.
Halálos baleset gondatlan okozásával vádolják a férfit
A Gyulai Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a 19 éves fiatalember ellen. Az ügyészség vádiratában végrehajtandó fogházra és közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.
A KRESZ több szabályát is megszegte
Az ügyészség közölte, a férfi cselekményével megszegte a KRESZ-ben foglaltakat, mely szerint a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Megszegte továbbá, hogy azt a helyet, ahol a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a zebrát csak fokozott óvatossággal, és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel – amennyiben szükséges – a gyalogos-átkelőhely előtt meg is tudjon állni.