Hat fiatal élet ért véget pár nap különbséggel Békés vármegye útjain

2003. október 25-én hajnalban Gyulán, a Vértanúk útján, a Shell-kút közelében egy tompa puffanás törte meg a hajnali csendet. Egy fehér Mercedes sodródott át a kanyarban az úttest bal oldalára, majd hatalmas erővel csapódott egy út menti villanyoszlopnak. A kocsiban négy, 18–21 éves fiatal ült: Gábor, Marcsi és Anita a helyszínen életét vesztette, negyedik társukat súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A jármű annyira összeroncsolódott, hogy a bent rekedt fiatalokat a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. A halálos autóbaleset híre percek alatt végigsöpört Gyulán és a környéken. Sokan hitetlenkedve kérdezték: „már megint három fiatal halt meg az úton?”. A halálos baleset Gyula városában ugyanis ugyanazon a héten történt, mint azt megelőzően egy másik autóbaleset, ahol szintén hárman vesztették életüket.

A gyulai halálos autóbalesetben hárman vesztették életüket. Illusztráció: Shutterstock

Diszkóbaleset Bucsa és Füzesgyarmat között

2003. október 23-án, csütörtök hajnalban kilenc huszonéves fiatal indult haza a bucsai diszkóból Kertészszigetre. A Füzesgyarmat felé tartó Volkswagen Golf sofőrje tisztázatlan okból elvesztette uralmát a kocsi felett, és az út menti fáknak csapódva az árokba sodródott. A helyszínen három élet szakadt meg, négyen súlyosan, ketten könnyebben sérültek. A hajnali sötétségben zajló mentés sokkolta a környékbelieket, a baleset helyszínét mécsesek és virágok lepték el a következő napokban.

Hajcsat a gyulai halálos autóbaleset helyszínén

Két nappal a bucsai tragédia után egy másik halálos autóbaleset Gyulát is gyászba borította. A Shell-kútnál frissen elsimított föld, üvegszilánkok, műanyagdarabok és egy piros mécses emlékeztetett a balesetre. Egy fiatal gyászoló lány, Éva egy csatot talált a fűben: „Ez Marcsié” – mondta, miközben barátaiért gyújtott gyertyát.

A baleset jól megvilágított helyen történt, az autó is jó műszaki állapotban volt. Olyan erővel csapódott sodródás közben a villanyoszlopnak, hogy arra felcsavarodott. Az oszlop a gépkocsi közepére került, a vezető felőli oldalon. Az azonosításhoz hívott szülők egyike sokkot kapott, nem tudta elfogadni a halál tényét

– írta a Békés Megyei Hírlap 2003. október 27-ei száma.