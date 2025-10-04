23 órája
Hat fiatal élet ért véget pár nap különbséggel Békés vármegye útjain
Idén októberben lesz huszonkét éve, hogy pár nap leforgása alatt két halálos baleset is történt. 2003 őszén néhány nap különbséggel két autónyi baráti társaság indult útnak – hatan nem tértek haza többé. A bucsai és a gyulai halálos autóbaleset sokkolta az egész megyét.
2003. október 25-én hajnalban Gyulán, a Vértanúk útján, a Shell-kút közelében egy tompa puffanás törte meg a hajnali csendet. Egy fehér Mercedes sodródott át a kanyarban az úttest bal oldalára, majd hatalmas erővel csapódott egy út menti villanyoszlopnak. A kocsiban négy, 18–21 éves fiatal ült: Gábor, Marcsi és Anita a helyszínen életét vesztette, negyedik társukat súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A jármű annyira összeroncsolódott, hogy a bent rekedt fiatalokat a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. A halálos autóbaleset híre percek alatt végigsöpört Gyulán és a környéken. Sokan hitetlenkedve kérdezték: „már megint három fiatal halt meg az úton?”. A halálos baleset Gyula városában ugyanis ugyanazon a héten történt, mint azt megelőzően egy másik autóbaleset, ahol szintén hárman vesztették életüket.
Diszkóbaleset Bucsa és Füzesgyarmat között
2003. október 23-án, csütörtök hajnalban kilenc huszonéves fiatal indult haza a bucsai diszkóból Kertészszigetre. A Füzesgyarmat felé tartó Volkswagen Golf sofőrje tisztázatlan okból elvesztette uralmát a kocsi felett, és az út menti fáknak csapódva az árokba sodródott. A helyszínen három élet szakadt meg, négyen súlyosan, ketten könnyebben sérültek. A hajnali sötétségben zajló mentés sokkolta a környékbelieket, a baleset helyszínét mécsesek és virágok lepték el a következő napokban.
Hajcsat a gyulai halálos autóbaleset helyszínén
Két nappal a bucsai tragédia után egy másik halálos autóbaleset Gyulát is gyászba borította. A Shell-kútnál frissen elsimított föld, üvegszilánkok, műanyagdarabok és egy piros mécses emlékeztetett a balesetre. Egy fiatal gyászoló lány, Éva egy csatot talált a fűben: „Ez Marcsié” – mondta, miközben barátaiért gyújtott gyertyát.
A baleset jól megvilágított helyen történt, az autó is jó műszaki állapotban volt. Olyan erővel csapódott sodródás közben a villanyoszlopnak, hogy arra felcsavarodott. Az oszlop a gépkocsi közepére került, a vezető felőli oldalon. Az azonosításhoz hívott szülők egyike sokkot kapott, nem tudta elfogadni a halál tényét
– írta a Békés Megyei Hírlap 2003. október 27-ei száma.
A kérdések azóta is megválaszolatlanok maradtak: miért tartottak Békéscsaba felé? Vagy csak a kocsi erejét akarták kipróbálni az elkerülőn? És mi okozhatta a balesetet, talán a hajnali fagyos úton vesztették el a tapadást? A szakértők vizsgálata sem adott egyértelmű választ.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Súlyos veszteségek ugyanazon a héten
2003 októbere mély nyomot hagyott Békés megyében. Két hajnal, két autó, hat fiatal, akik soha nem tértek haza. Huszonkét év telt el azóta, hogy ez a két tragédia megtörte a megyét. A mécsesek talán már leégtek, de a barátok, családtagok és szemtanúk emlékezetében eleven marad az a fájdalmas hét, amikor újra és újra felvillant a felismerés: egy pillanatnyi döntés életeket törhet meg.
Csúnya baleset a 44-esen: három embert kellett kórházba vinni
E-rolleres balesetek úton-útfélen: aggódnak és baromi pipák olvasóink