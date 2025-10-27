Megrázó fotókon a hajnali brutális baleset

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személygépkocsi ütközött össze szombat hajnalban Sarkad külterületén, a Gyulai úton. Az ütközés következtében mindkét jármű az út menti árokba sodródott, az egyik gépkocsi kereke kitört és a légzsákja kinyílt. A gyulai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és biztosították a helyszínt. A mentőszolgálat egy fő sérültet kórházba szállított.