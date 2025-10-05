Gyorsak és ügyesek voltak, nagyon büszkék rájuk kollégáik

október 5., vasárnap

Ezüstérmet szereztek a Békés vármegyei rendőrök az Országos Rendőr Háromtusa Bajnokságon. Kollégáik nagyon büszkék rájuk.

Nyemcsok László

A megmérettetésnek a Készenléti Rendőrség adott otthont. A versenyen a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságot Janostyákné Nyilas Andrea őrmester, Göblyös Sándor alezredes, Körömi Ferenc törzszászlós és Lukoviczki Szilárd főtörzsőrmester képviselte. A felkészülést Névery Gyula törzsőrmester segítette.

A Békés vármegyei rendőrök kitűnően szerepeltek. Fotó: Békés vármegyei rendőrség

Szlalompályán szolgálati autóval kellett végighajtani, ezt követte az alakulótér körüli futás, végül pedig a lövészet. Mind a három számban a gyorsaság mellett az ügyesség is fontos szempont volt. Vegyes kategóriában, férfi párosban és az összesítésben is a második helyen végeztek a Békés vármegyeiek.

 

 

