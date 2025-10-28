Több tízmillió forintnyi kárt okozott az államnak a gyógycipőmaffia

Legutóbb tavaly márciusban foglalkoztunk a gyógycipőmaffia ügyével, akkor arról számoltunk be, hogy a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál voltak elfogások és kihallgatások. Kiderült, hogy két szegedi ortopéd szakorvos, egy szolnoki reumatológus és egy kecskeméti üzletkötő is érintett a gyógyászati segédeszközökre elkövetett költségvetési csalási ügyekben.

Hét elkövető, köztük három orvos ellen emelt vádat az ügyészség a gyógycipős ügyben. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Több orvos is jogosulatlanul írta fel a gyógycipőket

A főügyészség vádirata szerint a gyógyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó cégek képviselői országszerte több orvost vettek rá arra, hogy jogosulatlanul gyógycipőket írjanak fel azért, hogy ezáltal jogtalanul társadalombiztosítási támogatásban részesüljenek. Az orvosok több száz személynek írtak fel gyógycipőket, így az elkövetők a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt tévedésbe ejtették és több tízmillió forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének – közölte Magyarország Ügyészsége.

Komoly büntetésre számíthatnak az elkövetők

A főügyészség a hét elkövetőt – köztük három orvost – több rendbeli költségvetési csalás bűntettével, valamint több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta meg. Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a Fővárosi Törvényszék a vádlottakat felfüggesztett börtönbüntetésre, továbbá pénzbüntetésre ítélje, az orvosokat ezen felül határozott időre tiltsa el az orvosi tevékenység gyakorlásától.