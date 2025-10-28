október 28., kedd

Vádemelés

1 órája

Több tízmillió forintnyi kárt okozott az államnak a gyógycipőmaffia

Címkék#Fővárosi Törvényszék#segédeszköz#gyógyászati#Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő#vádlott

Tovább folytatódott a nagy port kavart, békéscsabai szálakkal is rendelkező ügy. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádat emelt hét személlyel szemben, akik gyógycipőkre vonatkozó valótlan tartalmú iratok felhasználásával több tízmillió forint vagyoni hátrányt okoztak.

Beol.hu

Legutóbb tavaly márciusban foglalkoztunk a gyógycipőmaffia ügyével, akkor arról számoltunk be, hogy a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál voltak elfogások és kihallgatások. Kiderült, hogy két szegedi ortopéd szakorvos, egy szolnoki reumatológus és egy kecskeméti üzletkötő is érintett a gyógyászati segédeszközökre elkövetett költségvetési csalási ügyekben.

gyógycipős ügy
Hét elkövető, köztük három orvos ellen emelt vádat az ügyészség a gyógycipős ügyben. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Több orvos is jogosulatlanul írta fel a gyógycipőket

A főügyészség vádirata szerint a gyógyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó cégek képviselői országszerte több orvost vettek rá arra, hogy jogosulatlanul gyógycipőket írjanak fel azért, hogy ezáltal jogtalanul társadalombiztosítási támogatásban részesüljenek. Az orvosok több száz személynek írtak fel gyógycipőket, így az elkövetők a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt tévedésbe ejtették és több tízmillió forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének – közölte Magyarország Ügyészsége.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Komoly büntetésre számíthatnak az elkövetők

A főügyészség a hét elkövetőt – köztük három orvost – több rendbeli költségvetési csalás bűntettével, valamint több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta meg. Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a Fővárosi Törvényszék a vádlottakat felfüggesztett börtönbüntetésre, továbbá pénzbüntetésre ítélje, az orvosokat ezen felül határozott időre tiltsa el az orvosi tevékenység gyakorlásától.

 

