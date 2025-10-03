Gyermekprostitúció és gáz-riasztó fegyver: lekapcsolták a dobozi brigantit

– A Békéscsabai Járási Ügyészség 3 rendbeli gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy 57 éves büntetlen előéletű dobozi férfival szemben – olvasható a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

A dobozi férfi számlájára a gyermekprostitúció is felkerült. Fotó: Gettyimages

A gyermekprostitúció mellett még a fegyveres garázdaság is a számlájára került

Mint írják, Dobozon a tavalyi év második felében elterjedt egyes kiskorú lányok körében, hogy az egyedülálló férfitól pénzt lehet szerezni, amennyiben vele testi kontaktust, szexuális kapcsolatot létesítenek. A férfi július és szeptember között több alkalommal létesített szexuális kapcsolatot őt a lakásán felkereső három kiskorú – egy 14 éves, egy 16 éves és egy 17 éves – fiatal lánnyal, akikről tudta, hogy azok nem töltötték be a 18. életévüket, és akiknek a szexuális együttlétekért különböző összegeket fizetett.

A férfi 2024. július 21-én, a kora esti órákban az egyik dobozi sörözőben egy néhány héttel korábbi nézeteltérésük miatt ittas állapotban szóváltásba keveredett az ott tartózkodó másik férfival, kölcsönösen szidalmazták egymást, ami miatt a annyira dühös lett, hogy a kerékpárjára felülve hazasietett azért, hogy a gáz-riasztó fegyverét magához vegye. Miután a férfi visszatért az italmérő helyre, a nadrágzsebéből elővette a gáz-riasztó fegyvert, és azzal előre nyúlva két lövést adott le. Ekkor egy szolgálaton kívüli rendőr a földre vitte és a fegyvert elvette tőle. Az már csak pluszként írható a számlájára, hogy decemberben ittasan vezetett egy autót Dobozon, amely miatt vele szemben szintén most került sor a vádemelésre.

A járási ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását az ügydöntő határozatának kihirdetéséig tartsa fenn. Ezen felül, hogy a bíróság a férfit, beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közúti járművezetéstől, a közügyek gyakorlásától, valamint minden olyan foglalkozás gyakorlásától, vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.