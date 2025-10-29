Gyanús dokumentum miatt intézkedtek a rendőrök

A Békési Rendőrkapitányság rendőrei október 28-án 21 óra körül egy személygépkocsit vezető férfit igazoltattak Békésen, a Széchenyi utcában. Az ellenőrzéskor a férfi egy külföldi honosságú vezetői engedélyt adott át, amin a rendőrök azonnal látták, hogy hamisítvány, mert semmilyen biztonsági elemet nem tartalmazott.

A férfi ellen közokirat-hamisítás bűntett gyanúja miatt büntetőeljárás, az engedély nélküli vezetés miatt pedig szabálysértési eljárás indult.