2 órája
Gyanús dokumentum miatt intézkedtek a rendőrök
A Békési Rendőrkapitányság munkatársai hétfő este ellenőrzés alá vontak egy személygépkocsit a Széchenyi utcában, a helyszínen intézkedés történt az iratok átadása kapcsán.
Rendőri ellenőrzés Békésen a Széchenyi utcában.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
A Békési Rendőrkapitányság rendőrei október 28-án 21 óra körül egy személygépkocsit vezető férfit igazoltattak Békésen, a Széchenyi utcában. Az ellenőrzéskor a férfi egy külföldi honosságú vezetői engedélyt adott át, amin a rendőrök azonnal látták, hogy hamisítvány, mert semmilyen biztonsági elemet nem tartalmazott.
A férfi ellen közokirat-hamisítás bűntett gyanúja miatt büntetőeljárás, az engedély nélküli vezetés miatt pedig szabálysértési eljárás indult.