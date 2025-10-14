Baleset
36 perce
Elgázoltak egy édesanyát és gyermekét
Balesethez riasztották a rendőröket Békéscsabán.
Jelenleg is tart a helyszínelés, vezessenek óvatosan. Olvasói fotó
Elgázoltak egy kerékpárral közlekedő édesanyját és gyermekét kedden délután Békéscsabán, a Felső Körös soron. Az eset során mind a ketten könnyebben megsérültek. A helyszínelés jelenleg is tart.
Ezt ne hagyja ki!Döntés
12 órája
Életveszélyes a szeghalmi magtár, hiába a műemléki védelem, bontás várhat rá
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre