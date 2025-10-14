október 14., kedd

Baleset

36 perce

Elgázoltak egy édesanyát és gyermekét

Balesethez riasztották a rendőröket Békéscsabán.

Jelenleg is tart a helyszínelés, vezessenek óvatosan. Olvasói fotó

Elgázoltak egy kerékpárral közlekedő édesanyját és gyermekét kedden délután Békéscsabán, a Felső Körös soron. Az eset során mind a ketten könnyebben megsérültek. A helyszínelés jelenleg is tart. 

 

