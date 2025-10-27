október 27., hétfő

Garázdaság

1 órája

Mozgalmas éjszakájuk volt a rendőröknek a Csabai Kolbászfesztivál hétvégéjén

Címkék#vita#garázdaság#elfogás

Egy éjszaka alatt három esetben is garázdaság miatt kellett intézkedniük a rendőröknek Békéscsabán.

Beol.hu
Mozgalmas éjszakájuk volt a rendőröknek a Csabai Kolbászfesztivál hétvégéjén

Sok dolguk akadt a rendőröknek a hétvégén

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Először egy elhagyott telefon miatt intézkedtek a rendőrök október 25-én 1 óra körül a Gyulai úton. Ezt látva, egy fiatal lány kért segítséget tőlük és elmondta, hogy a párjával szórakozott egy közeli rendezvényen, amikor a volt barátja meglátta őket és agresszívvé vált. Az új párját többször megütötte és az ő száján is sérülést okozott. A rendőrök előállították a verekedő fiatalt és garázdaság bűntett gyanúja miatt eljárást indítottak ellene. 

Ugyanebben az időben a Gyulai úti körforgalomnál is összeveszett egymással két fiatal fiú, akik kölcsönösen bántalmazták egymást. Mindketten könnyű sérüléseket szenvedtek, ellenük is garázdaság miatt indult eljárás. 

Egy közlekedési szituáció miatt keveredett vitába egymással két fiatal 14 óra 45 perc körül Békéscsabán, a Tessedik utca és a Gálik utca kereszteződésében. A vitából verekedés lett, de sérülést egyik fél sem szenvedett. Nekik is garázdaság miatt kell felelniük.

 

 


 

