Hatalmas füst: kiürítettek egy társasházat!

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tűzhelyen felejtett étel miatt telítődött füsttel egy társasház lépcsőháza Békéscsabán, a József Attila utcában. A város hivatásos tűzoltói kiürítették a lépcsőházat, egy vízsugár és füsteltávolító ventilátor segítségével fékezték meg a bajt. A lakók már visszatérhetnek otthonukba.