Katasztrófavédelem

59 perce

Hatalmas füst: kiürítettek egy társasházat!

Sűrű füst borította be egy békéscsabai társasház lépcsőházát, a tűzoltók gyors beavatkozására volt szükség, hogy elkerüljék a nagyobb bajt.

Beol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tűzhelyen felejtett étel miatt telítődött füsttel egy társasház lépcsőháza Békéscsabán, a József Attila utcában. A város hivatásos tűzoltói kiürítették a lépcsőházat, egy vízsugár és füsteltávolító ventilátor segítségével fékezték meg a bajt. A lakók már visszatérhetnek otthonukba. 

 

