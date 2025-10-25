Katasztrófavédelem
1 órája
Hatalmas füst: kiürítettek egy társasházat!
Sűrű füst borította be egy békéscsabai társasház lépcsőházát, a tűzoltók gyors beavatkozására volt szükség, hogy elkerüljék a nagyobb bajt.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tűzhelyen felejtett étel miatt telítődött füsttel egy társasház lépcsőháza Békéscsabán, a József Attila utcában. A város hivatásos tűzoltói kiürítették a lépcsőházat, egy vízsugár és füsteltávolító ventilátor segítségével fékezték meg a bajt. A lakók már visszatérhetnek otthonukba.
