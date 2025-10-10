Kutatás az eltűnt egyetemista után: holttestet találtak a békési halőrök

Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) ügyvezetője kérdésünkre megerősítette, halőreik pénteken férfi holttestet találtak a Hortobágy-Berettyó püspökladányi szakaszán, úgy tudjuk, a hely nem található messze onnan, ahol a múlt heti csónakbaleset történt. Bár ez a vízterület már nem a KHESZ kezelésébe tartozik, előzetes egyeztetések után a szövetség halőrei segíteni akarásból ott is folytatták a kutatást.

A baleset helyszínétől nem messze férfi holttestet találtak. Fotó: Archív: Haon.hu

Férfi holttestet találtak, zajlik az azonosítás

A Haon.hu információi szerint amíg zajlik a holttest azonosítása, addig nem tudni, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg. A portál megkeresésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról adott tájékoztatást, a szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánnak adni.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A baleset múlt hét kedden történt

Múlt hét kedden súlyos baleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján, Püspökladány közelében, ahol elsüllyedt egy csónak. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett. Hárman ki tudtak úszni, de egy 25 éves fiatalember eltűnt. A kutatás azóta tart, amibe bekapcsolódtak a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei is.