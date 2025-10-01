54 perce
Még mindig keresik a tragikus csónakbalesetben eltűnt hallgatót
Felborult egy kutatócsónak, a tragikus balesetben eltűnt egy elsőéves PhD-hallgató a Hortobágy-Berettyó főcsatornáján. Az eset kapcsán a rendőrség és a Debreceni Egyetem is vizsgálatot indított.
Szeptember 30-án, kedden felborult egy kutatócsónak a Hortobágy-Berettyó főcsatornáján, Püspökladány közelében. A haon.hu írása szerint, a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék egyik oktatója, valamint egy halászati társaság képviselője tartózkodott a vízen, amikor egy örvény felborította a csónakot. Hárman kiúsztak, de egy elsőéves doktorandusz eltűnt – keresése azóta is tart.
Az egyetem közleménye szerint a hallgatók „doktori kutatásaikhoz kapcsolódóan végeztek halbiológiai vizsgálatokat, felügyelet mellett” az ágotai vészelzáró zsilip térségében.
Felborult egy kutatócsónak, zajlik a keresés a fiatal után
A tragédia kapcsán az intézmény belső vizsgálatot indított.
Mint közölték:
A Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.
A keresést hivatásos tűzoltók, búvárok, keresőkutyák és több speciális mentőegység végzi. A rendőrség „vízi közlekedés veszélyeztetése” bűntett gyanújával indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit.
Az egyetem hangsúlyozta: együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában – írja a bors.hu.
