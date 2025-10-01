október 1., szerda

Malvin névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megszólalt az egyetem

55 perce

Még mindig keresik a tragikus csónakbalesetben eltűnt hallgatót

Címkék#baleset#Debreceni Egyetem#Hidrobiológiai Tanszék#hallgató#keresés

Felborult egy kutatócsónak, a tragikus balesetben eltűnt egy elsőéves PhD-hallgató a Hortobágy-Berettyó főcsatornáján. Az eset kapcsán a rendőrség és a Debreceni Egyetem is vizsgálatot indított.

Beol.hu

Szeptember 30-án, kedden felborult egy kutatócsónak a Hortobágy-Berettyó főcsatornáján, Püspökladány közelében. A haon.hu írása szerint, a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék egyik oktatója, valamint egy halászati társaság képviselője tartózkodott a vízen, amikor egy örvény felborította a csónakot. Hárman kiúsztak, de egy elsőéves doktorandusz eltűnt – keresése azóta is tart.

Felborult egy kutatócsónak, keresnek egy fiatalt
Felborult egy kutatócsónak, egy fiatal doktorandusz eltűnt: azóta is zajlik a keresés Forrás: Haon.hu

Az egyetem közleménye szerint a hallgatók „doktori kutatásaikhoz kapcsolódóan végeztek halbiológiai vizsgálatokat, felügyelet mellett” az ágotai vészelzáró zsilip térségében.

Felborult egy kutatócsónak, zajlik a keresés a fiatal után

A tragédia kapcsán az intézmény belső vizsgálatot indított. 

Mint közölték:

A Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

A keresést hivatásos tűzoltók, búvárok, keresőkutyák és több speciális mentőegység végzi. A rendőrség „vízi közlekedés veszélyeztetése” bűntett gyanújával indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit.

Az egyetem hangsúlyozta: együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában – írja a bors.hu.

A helyszínen készült galériáért kattints!

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu