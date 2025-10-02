Baleset
52 perce
Robaj törte meg a tanyavilág csendjét: a feje tetejére borult egy autó
Egy váratlan esemény miatt riasztották a gyulai tűzoltókat, Sarkad egy külterületi részén, a V. tanyakörzetbe, ahol gyors beavatkozásra volt szükség. Az eset során egy ember ellátása vált indokolttá.
Feje tetejére borult egy autó tegnap Sarkadon, a V. tanyakörzetben. A jármű vezetőjét a gyulai hivatásos tűzoltók kiemelték, majd átadták a mentőszolgálatnak, akik további megfigyelésre a gyulai kórházba szállították. A balesetben egy fő volt érintett.
1 órája
