Baleset

52 perce

Robaj törte meg a tanyavilág csendjét: a feje tetejére borult egy autó

Címkék#baleset#Sarkad#kórház#tanyavilágban#tető#autó

Egy váratlan esemény miatt riasztották a gyulai tűzoltókat, Sarkad egy külterületi részén, a V. tanyakörzetbe, ahol gyors beavatkozásra volt szükség. Az eset során egy ember ellátása vált indokolttá.

Feje tetejére borult egy autó tegnap Sarkadon, a V. tanyakörzetben. A jármű vezetőjét a gyulai hivatásos tűzoltók kiemelték, majd átadták a mentőszolgálatnak, akik további megfigyelésre a gyulai kórházba szállították. A balesetben egy fő volt érintett.

 

 

