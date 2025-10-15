október 15., szerda

Tárgyalás

1 órája

A „fegyverneki Escobar” ügye újabb fordulóhoz érkezett

Címkék#rendőrség#rajtaütés#kábítószer-kereskedelem#drogdíler#tárgyalás

Újabb szakaszához érkezett a három éve indult kábítószer-kereskedelmi ügy tárgyalása. A vádlott a környéken csak fegyverneki Escobarként híresült el.

Beol.hu

Újabb fejezetéhez érkezett annak a kábítószer-kereskedelmi ügynek a tárgyalása, amely három évvel ezelőtt országos figyelmet kapott. A keddi bírósági ülés ismét reflektorfénybe állította azt az ügyet, amelyben a Jász-Nagykun-Szolnok és a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság közös akciója nyomán került rács mögé egy, a környéken „fegyverneki Escobarként” emlegetett férfi.

Készpénz a fegyverneki Escobar otthonában
A fegyverneki Escobar otthonából összesen másfél millió forintnyi készpénzt foglaltak el. Fotó: police.hu

Kábítószert, aranyékszert és készpénzt foglaltak le az otthonából

Ahogyan arról a szoljon.hu is beszámolt, a rendőrség 2022 őszén húsz helyszínen hajtott végre összehangolt rajtaütést, amelynek során több feltételezett drogdílert is elfogtak a térségben. A hatóságok a 35 éves férfi otthonában többféle kábítószert, a terjesztéshez szükséges eszközöket, másfél millió forint készpénzt, valamint nagy értékű aranyékszereket találtak és foglaltak le. A vádirat szerint a férfi nemcsak árusította, hanem tárolta és maga is fogyasztotta a tiltott szereket.

Tetszett neki a fegyverneki Escobar becenév

A vádhatóság 2024 őszén emelt vádat a férfi ellen jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem miatt. Korábban nyolc év fegyházbüntetést indítványoztak vele szemben, ha beismeri tettét, ám ő tagadta bűnösségét, így az ügy bizonyítási eljárásba került. A férfit a városában sokan csak „fegyverneki Escobarként” ismerték, becenevét maga is erősítette, amikor hófehér luxusautóját a hírhedt kolumbiai drogbáró nevével és arcképével díszítette fel.

Igazságügyi orvosszakértő bevonását kérték

A keddi, Szolnoki Törvényszéken tartott tárgyaláson ismét tanúk meghallgatásával folytatódott az eljárás, amely során több vallomás is alátámasztotta a vádlott helyi hírnevét. A védelem indítványokkal is élt, köztük a lefoglalt ékszerek egy részének visszaszolgáltatását és igazságügyi orvosszakértő bevonását kezdeményezte, hogy mire hivatkoztak, a szoljon.hu részletezi cikkében. A nagy visszhangot kiváltó ügy bizonyítási szakasza 2026 januárjában folytatódik.

Világszerte keresik a drogdílert

Idén számos sikeres rajtaütésről számolhattunk be, de vannak ügyek, melyek végére még nem sikerült pontot tenni. A Békés Vármegyei Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya tavaly júliusban, majd a Vizsgálati Osztály tavaly októberben adott ki körözést egy 30 éves férfi ellen. Az elfogatóparancsot, körözést mindkét esetben kábítószer-kereskedelem miatt rendelte el a Gyulai Törvényszék. Jelenleg nemzetközi elfogatóparancs van érvényben Tóth Dániel ellen. A férfi ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik hollétéről, jelentkezzen!

 

