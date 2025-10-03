Durva fordulat az eltűnt egyetemista ügyében, Békés vármegye is érintett

Kedden súlyos baleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján, Püspökladány közelében, ahol elsüllyedt egy csónak, benne négy emberrel, köztük Huttman Mátéval, az eltűnt kutatót azóta is keresik. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett. Hárman ki tudtak úszni, de egy 25 éves fiatal, Huttman Máté eltűnt, akit azóta is keresnek a hatóságok. A kutatás eddig nem járt eredménnyel.

Az eltűnt kutató keresése napok óta tart, már Békés megye is érintett lehet. Fotó: Haon.hu/Tóth Imre

Eltűnt kutató, tragédia lehet a vége

Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke azt mondta, egészen addig, amíg nem találtak semmit, addig élő embert keresnek, de a számítások azt mutatják, hogy sajnos tragédia lehet a vége – mondta a Haon.hu-nak Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke péntek délelőtt.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Békés megyében is lehet

Csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig. Ezzel párhuzamosan a Békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak le Bucsa irányába, a csapatok a Hortobágy-Berettyó teljes, több mint 60 kilométeres szakaszát átvizsgálták.

A KHESZ munkatársai is keresik

Ahogy azt megírtuk, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) is bekapcsolódott annak a fiatalembernek a keresésébe, aki abban a csónakbalesetben tűnt el, amiben egy halbiológiai vizsgálatot végző tudóscsoport borult fel a Hortobágy-Berettyó főcsatorna püspökladányi szakaszán. Az eltűnt kutató, Huttman Máté utáni keresésében szeghalmi tűzoltók is részt vettek. A KHESZ-esek csütörtök este óta dolgoznak a keresésben.

Még több részlet, fotók és videó a Haon.hu cikkében!