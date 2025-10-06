Újra vízen a békési halőrök: tovább keresik az eltűnt kutatót

Múlt hét kedden súlyos baleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján, Püspökladány közelében, ahol elsüllyedt egy csónak, benne négy emberrel, köztük Huttman Mátéval, az eltűnt kutatót azóta is keresik. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett. Hárman ki tudtak úszni, de a 25 éves fiatalnak nyoma veszett. A Haon.hu cikke szerint a kutatás eddig nem járt eredménnyel, egy fél pár cipőt találtak meg mindössze.

Az eltűnt kutató keresése – az elmúlt napokhoz hasonlóan – hétfőn is folytatódik. Fotó: haon.hu/Tóth Imre

Csütörtökön a zsilipet is lezárták

Mint azt korábban megírtuk, csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig. Ezzel párhuzamosan a Békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak le Bucsa irányába, a csapatok a Hortobágy-Berettyó teljes, több mint 60 kilométeres szakaszát átvizsgálták.

Az eltűnt kutatót a KHESZ is keresi

Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) ügyvezetője elmondta, hogy szövetségük hivatásos halőrei hétfőn is részt vesznek a kutatásban. A halőrök a Hortobágy-Berettyó KHESZ kezelésébe tartozó folyószakaszt vizsgálják át a Hamvas-Sárréti csatorna befolyásától lefelé egészen Túrkevéig.