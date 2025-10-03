Nem adják fel a reményt, békésiek is keresik a Berettyóban eltűnt fiatalembert

Kedden súlyos baleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján Püspökladány közelében, ahol elsüllyedt egy csónak, benne négy emberrel, köztük Huttman Mátéval, az eltűnt kutatót azóta is keresik.

Az eltűnt kutatót nagy erőkkel keresik napok óta. Forrás: haon.hu

A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett. Hárman ki tudtak úszni, de egy 25 éves fiatal, Huttman Máté eltűnt, akit azóta is keresnek a hatóságok.

A Haon.hu cikke szerint a keresás nagy erőkkel zajlik, szonárokkal, búvárokkal és kutyás egységekkel, egyelőre eredmény nélkül. A rendőrség nyomozást indított, az egyetem pedig belső vizsgálatot folytat. Az eset megrázta az egyetemi közösséget és rávilágított a terepi kutatások veszélyeire is. Országos sajtóhírek szerint az eltűnt tudós Békésből származik, a Bors információi szerint korábban Békés megye területén is végzett kutatásokat. Előbbi információt még senki nem erősítette meg, de az, hogy Békésben többször is kutatott, igen.

Nagy szaktekintélynek számít a fiatalember

A Pecaverzum arról írt, hogy Máté fiatal kora ellenére nagy szaktekintélynek számít a halbiológusok között, legutóbb két emberi tevékenység által Békés vármegyei vízfolyás, a Sebes-Körös és a Holt-Sebes-Körös halfaunáját vizsgálta egy halközösségalapú ökológiai állapotminősítő kutatás keretében.

A Körösvidéki Horgász Egyesületek munkatársai is bekapcsolódtak a keresésbe

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) munkatársai is bekapcsolódtak a keresésbe csütörtökön délután, és a kutatást pénteken reggel is végezték. A keresést Ecsegfalvától kezdték. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága pedig kedden este egy kishajóval vett részt a kutatásban.