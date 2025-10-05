Hat napja tűnt el csónakbalesetben Máté, azóta sem találják

Szeptember 30-án súlyos csónakbaleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján, Püspökladány közelében. Az elsüllyedt csónakban négy ember ült, köztük Huttman Máté, az eltűnt kutatót azóta is keresik, a rendőrségi oldalon szerepel a keresettek listáján. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett.

Az eltűnt kutatóra egyelőre nem bukkantak rá. Forrás: Kelet-magyarországi Specális Mentő Egyesület

Az eltűnt kutatót Békésben is keresték

Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke a Haon.hu-nak pénteken délelőtt azt mondta, egészen addig, amíg nem találtak semmit, addig élő embert keresnek, de a számítások azt mutatják, hogy sajnos tragédia lehet a vége. A szerencsétlenül járt – korábban vármegyénkben is több kutatást végző – fiatalt Békésben is keresték, bekapcsolódtak a kutatásba a szeghalmi tűzoltók, valamint a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) is.

Miért nem találják?

A Metropol írása szerint a kereső csapatok a területet csónakkal, szonárral, kutyával, illetve kéziszerszámokkal, csáklyákkal is átfésülik, ennek ellenére több oka is lehet annak, hogy még nem találták meg a fiatalt. A víz sodrása ezen a szakaszon ugyanis különösen erős, míg egy, a zúgó utáni területen kialakult jelenség miatt, a víz visszafelé is fordíthatja a tárgyakat vagy akár egy testet is.