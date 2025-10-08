Nyomtalanul eltűnt egy kőműves, sehol sem találják

A minap tett közzé bejegyzést a Békéscsaba napjainkban Facebook-csoportban egy kétségbeesett nő, amiben egy kőművesként dolgozó férfit keres. Információi szerint a szélhámos egy dél-békési településen él, a megtalálásához kért segítséget. A bejegyzésre rengetegen reagáltak, az eltűnt kőműves sok embernek tartozik.

A nyomtalanul eltűnt kőműves milliókat nyúlhatott le Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Rengeteg embert átverhetett az eltűnt kőműves

Néhány nap alatt már tucatnyi károsult jelezte a poszt alatt, hogy neki is lenne néhány kérdése az eltűnt kőműveshez. Volt olyan kommentelő is, aki szerint a férfi inkább kölcsönkérésből él, mintsem munkából. Más arról írt, amellett, hogy a megnevezett kőműves meglépett 1,5 millió forintjával, még az addig elvégzett munkája is rendkívül silány minőségű. Többen felvetették, hogy ez már rendőrségi ügy és fel kell jelenteni a férfit.

Forduljanak a rendőrökhöz a károsultak!

A láthatóan óriási felháborodást kiváltó ügy kapcsán megkerestük a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Arról érdeklődtünk, hogy a nyilvános Facebook-posztban név szerint is említett férfivel kapcsolatban érkezett-e bármilyen bejelentés, jelzés a rendőrségre. Érdeklődésünkre közölték, hogy nem adhatnak ki konkrét személyekkel kapcsolatos információkat.

Óvatosságra int a bűnmegelőzési tanács

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kapcsolódó bejegyzésében óvatosságra inti az építkezésre, felújításra készülő lakosságot. Tanácsolják, hogy gyanakodjunk, ha:

szerződés nélkül akarják elkezdeni a munkát;

a vállalkozónak nincs internetes jelenléte, ellenőrizhető referenciái;

minden összeg három nullára végződik az ajánlatban, azaz csak nagyjából van kiszámolva;

az építési anyagok változásához kötik a munkadíj végső összegét, árgaranciát nem ad a vállalkozó;

a vállalkozó nagyon sürget minket, nyomás alatt akar szerződést aláíratni velünk;

azt szeretnék, hogy magánszemélyeknek, ne pedig céges számlára utaljunk!

Nem ez az első ilyen eset a megyében

Korábban Békéscsabán is történt hasonló eset. Egy békéscsabai kőműves anyagdíjra és munkadíjra összesen közel 2 millió forintot kapott a megrendelőtől egy lakóház felújítására. A munkálatokat megkezdte, de nem fejezte be, ráadásul az átvett összeg jelentős részét saját megélhetésére fordította. Az ügyészség sikkasztás miatt indított eljárást ellene.