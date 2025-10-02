Békésben is kutatott a Berettyóban elmerült fiatal

Szeptember 30-án súlyos baleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján Püspökladány közelében, ahol elsüllyedt egy csónak, benne négy emberrel. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett. Hárman ki tudtak úszni, de egy 25 éves fiatal eltűnt, akit azóta is keresnek a hatóságok - írja a haon.hu.

Még mindig keresik az eltűnt Huttman Mátét

A keresés nagy erőkkel zajlik, szonárokkal, búvárokkal és kutyás egységekkel, egyelőre eredmény nélkül. A rendőrség nyomozást indított, az egyetem pedig belső vizsgálatot folytat. Az eset megrázta az egyetemi közösséget és rávilágított a terepi kutatások veszélyeire is. Országos sajtóhírek szerint Békésből származik. Korábban Békés megye területén is végzett kutatásokat.

