Békésben is kutatott a Berettyóban elmerült fiatal
Egy fiatal kutató születésnapja előtt néhány nappal tűnt el a Hortobágy–Berettyó vizében, miután csónakjuk rejtélyes körülmények között elsüllyedt. A fiatal kutató sajtóhírek szerint Békésből származik.
Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál. Folyik a keresés!
Szeptember 30-án súlyos baleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján Püspökladány közelében, ahol elsüllyedt egy csónak, benne négy emberrel. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett. Hárman ki tudtak úszni, de egy 25 éves fiatal eltűnt, akit azóta is keresnek a hatóságok - írja a haon.hu.
A keresés nagy erőkkel zajlik, szonárokkal, búvárokkal és kutyás egységekkel, egyelőre eredmény nélkül. A rendőrség nyomozást indított, az egyetem pedig belső vizsgálatot folytat. Az eset megrázta az egyetemi közösséget és rávilágított a terepi kutatások veszélyeire is. Országos sajtóhírek szerint Békésből származik. Korábban Békés megye területén is végzett kutatásokat.
