Ki látta?

26 perce

Leszállt a buszról és eltűnt egy 77 éves férfi - frissítve

Címkék#eltűnt férfi#rendőrség#Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság#közlemény

Felszállt egy buszra, majd Orosházán, a buszpályaudvaron leszállt, azóta nem adott életjelet magáról. Az eltűnt férfit nagy erőkkel keresi a rendőrség.

Beol.hu

A Békés Vármegyei Rendőrség közleményéből kiderül, hogy a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság egy 77 éves férfit keres, aki hétfőn  8 óra magasságában hagyta el a magyarbánhegyesi otthonát. Felszállt egy buszra, majd Orosházán, a buszpályaudvaron leszállt, azóta nem adott életjelet magáról.  

eltűnt férfi
Eltűnt férfit keres a rendőrség. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Az idős férfi térben és időben nem tud tájékozódni. 

Eltűnt férfit keres a rendőrség

A rendőrség információi szerint a férfi világos színű felsőt és világoskék farmernadrágot,fekete övet, szürke színű 45-ös méretű fűzős cipőt viselt, amikor elhagyta az otthonát. Az eltűnt férfi magassága 185 centiméter, testalkata vékony. Ékszert vagy órát nem viselt.

Frissítés: Orosházán megtalálták az idős férfit.

