Leszállt a buszról és eltűnt egy 77 éves férfi - frissítve
Felszállt egy buszra, majd Orosházán, a buszpályaudvaron leszállt, azóta nem adott életjelet magáról. Az eltűnt férfit nagy erőkkel keresi a rendőrség.
A Békés Vármegyei Rendőrség közleményéből kiderül, hogy a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság egy 77 éves férfit keres, aki hétfőn 8 óra magasságában hagyta el a magyarbánhegyesi otthonát. Felszállt egy buszra, majd Orosházán, a buszpályaudvaron leszállt, azóta nem adott életjelet magáról.
Az idős férfi térben és időben nem tud tájékozódni.
Eltűnt férfit keres a rendőrség
A rendőrség információi szerint a férfi világos színű felsőt és világoskék farmernadrágot,fekete övet, szürke színű 45-ös méretű fűzős cipőt viselt, amikor elhagyta az otthonát. Az eltűnt férfi magassága 185 centiméter, testalkata vékony. Ékszert vagy órát nem viselt.
Frissítés: Orosházán megtalálták az idős férfit.
