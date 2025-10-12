október 12., vasárnap

Körözés

1 órája

Lassan két hónapja nem találják az eltűnt kerékpárost

Címkék#vésztő#kerékpáros#eltűnt férfi#körözés#rendőrség

Közel két hónapja tűnt el egy férfi Vésztőről. A kerékpárosnak augusztus 18-án veszett nyoma, az eltűnt férfit azóta sem találják.

Beol.hu

Már lassan két  hónap telt el azóta, hogy nyoma veszett egy kerékpáros férfinak. Az eltűnt férfi, Seres György augusztus 18-án biciklivel indult el Vésztőről és azóta sem tért haza. A rendőrség a bejelentés után sikeresen bemérte a telefonját Sarkad térségében, Ökörörmény közelében, de így sem bukkantak a nyomára. Az eltűnt kerékpáros, Seres György 1968. május 14-én született Gyulán, körözését pedig a Sarkadi Rendőrkapitányság rendelte el – olvasható a police.hu-n.

Az eltűnt férfi kerékpárral indult el.
Az eltűnt férfinak, Seres Györgynek augusztus 18-án veszett nyoma.

Az eltűnt férfi kerékpárral indult el

Ahogy arról már beszámoltunk, az eltűnt férfin kék rövid farmer nadrág, kék póló és bézs baseball sapka volt. Különös ismertetőjegye, hogy mindkét kezén tetoválás található, az egyiken a „Kaland az élet” felirat olvasható. A kerékpár pontos leírása nem ismert – olvasható az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban.

Aki bármit tud az eltűnt férfiról, vagy látja valahol, hívja a 112-es segélyhívót, vagy a +36-66/375622 telefonszámon a Sarkadi Rendőrkapitányságot!

