Lopás

1 órája

Egy pillanat alatt eltűnt a tárca a bevásárlókocsiból

Egy idős férfi pénztárcáját lopták el az áruházban.

Beol.hu

Békéscsabán, az egyik áruházban hétfőn dél körül ellopták egy idős férfi pénztárcáját. A tárca a táskájában volt, a táskát pedig a bevásárlókocsiba tette. Miközben vásárolt, nem tudott rá folyamatosan figyelni, ezt használta ki valaki. 

A bevásárlókocsiban hagyott táskából lopták ki az idős férfi pénztárcáját. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Békéscsabai Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el, keresik a lopás elkövetőjét, és egyben arra kérnek mindenkit, hogy vigyázzon a személyes dolgaira! Év végén, az ünnepek közeledtével ráadásul megélénkül a forgalom az üzletekben, így indokolt a fokozott figyelem. Táskáikat, pénztárcáikat, telefonjaikat ne tartsák a bevásárlókocsikban, mert miközben válogatnak az áruk között, nem tudják folyamatosan szemmel tartani. Jól zárható, cipzáras zsebbe, táskába tegyék a dolgaikat, és a táskát tartsák maguk előtt, még rövid időre se hagyják őrizetlenül sehol.

 

