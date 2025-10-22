Egy pillanat alatt eltűnt a tárca a bevásárlókocsiból

Békéscsabán, az egyik áruházban hétfőn dél körül ellopták egy idős férfi pénztárcáját. A tárca a táskájában volt, a táskát pedig a bevásárlókocsiba tette. Miközben vásárolt, nem tudott rá folyamatosan figyelni, ezt használta ki valaki.

A bevásárlókocsiban hagyott táskából lopták ki az idős férfi pénztárcáját. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Békéscsabai Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el, keresik a lopás elkövetőjét, és egyben arra kérnek mindenkit, hogy vigyázzon a személyes dolgaira! Év végén, az ünnepek közeledtével ráadásul megélénkül a forgalom az üzletekben, így indokolt a fokozott figyelem. Táskáikat, pénztárcáikat, telefonjaikat ne tartsák a bevásárlókocsikban, mert miközben válogatnak az áruk között, nem tudják folyamatosan szemmel tartani. Jól zárható, cipzáras zsebbe, táskába tegyék a dolgaikat, és a táskát tartsák maguk előtt, még rövid időre se hagyják őrizetlenül sehol.