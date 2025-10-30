Eltiltás
Úgy gondolta, hogy pár hónap elég volt és volán mögé ült: nem lett jó vége
Büntetőeljárás indult egy sofőr ellen. Mutatjuk, miért.
Nem bírta ki, hogy ne üljön kocsiba, meg is lett az eredménye Forrás: Shutterstock
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rendőrei szerdán 20 óra 30 perc körül egy személygépkocsit vezető férfit ellenőriztek. Kiderült, hogy a férfi nem vezethetett volna, mert a Szegedi Járásbíróság augusztusban 12 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás.
