Eltiltás

55 perce

Úgy gondolta, hogy pár hónap elég volt és volán mögé ült: nem lett jó vége

Büntetőeljárás indult egy sofőr ellen. Mutatjuk, miért.

Nem bírta ki, hogy ne üljön kocsiba, meg is lett az eredménye Forrás: Shutterstock

A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rendőrei szerdán 20 óra 30 perc körül egy személygépkocsit vezető férfit ellenőriztek. Kiderült, hogy a férfi nem vezethetett volna, mert a Szegedi Járásbíróság augusztusban 12 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás.

 

