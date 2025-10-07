Elgázoltak egy fiatal biciklis lányt a belvárosban

Olvasóink jelezték kedden reggel, hogy a békéscsabai polgármeseri hivatal környékén kint vannak a rendőrök, a mentők és a tűzoltók.

A helyszínelés jelenleg is zajlik.

Fotó: Illusztráció: Mediaworks

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, a fiatal lány a járdán biciklizett kedden reggel 7.20 perc körül, és egy, az okmányirodához beforduló autós ütötte el. A helyszínelés még zajlik, a lány sérülésének fokáról még nincs információ.