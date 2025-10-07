október 7., kedd

Baleset

6 órája

Elgázoltak egy fiatal biciklis lányt a belvárosban

A kerékpárral közlekedő lány megsérült, a mentők látják el, és viszik kórházba. A helyszínelés idejére lezárták az útszakaszt.

Nyemcsok László

Olvasóink jelezték kedden reggel, hogy a békéscsabai polgármesteri hivatal környékén kint vannak a rendőrök, a mentők és a tűzoltók.

A helyszínelés pillanatai.
A helyszínelés pillanatai.
Fotó: Bencsik Adam

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, a fiatal lány a járdán biciklizett kedden reggel 7.20 perc körül, és egy, az okmányirodához beforduló autós ütötte el. A helyszínelés még zajlik, a lány sérülésének fokáról még nincs információ.

Később újabb részletek derültek ki, a mentők is tájékoztatást adtak a történtekről.

 

 

 

