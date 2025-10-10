október 10., péntek

Bántalmazás

1 órája

Eldurvult a vita: összeverekedett egy nő és egy férfi

Tótkomlóson csütörtök este a Kossuth Lajos utcában egy férfi és egy nő között váratlan vita alakult ki. A veszekedés tettlegességig fajult!

Eldurvult a vita: összeverekedett egy nő és egy férfi

Tótkomlóson, a Kossuth Lajos utcában csütörtököm este fél 8 körül összeverekedett egymással egy férfi és egy nő. A pár tagjai kölcsönösen szidalmazták, bántalmazták egymást, de nem sérültek meg. Az Orosházi Rendőrkapitányság garázdaság miatt mindkettőjük ellen büntetőeljárást indított.

 

