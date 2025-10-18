október 18., szombat

Katasztrófavédelem

1 órája

Éjszakai riasztás: megküzdöttek a lángokkal a tűzoltók

Tűzoltói beavatkozásra volt szükség az éjjel Békéscsabán, a Bibó István utcában.

Beol.hu

Kigyulladt egy tizenöt négyzetméteres melléképület Békéscsabán, a Bibó István utcában. Az épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek utómunkálatokat végeznek.

 

 

