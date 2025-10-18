Katasztrófavédelem
5 órája
Éjszakai riasztás: megküzdöttek a lángokkal a tűzoltók - galériával
Tűzoltói beavatkozásra volt szükség az éjjel Békéscsabán, a Bibó István utcában.
Kigyulladt egy tizenöt négyzetméteres melléképület Békéscsabán, a Bibó István utcában. Az épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A város hivatásos tűzoltói három vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek utómunkálatokat végeznek.
Hajnali tűz BékéscsabánFotók: bekes.katasztrofavedelem.hu
