Éjszakai lángtenger: el kellett hagyni otthonukat

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy melléképület Sarkadon, a Damjanich utcában. A lángok belekaptak a főépület tetőszerkezetébe is. A gyulai hivatásos tűzoltók több vízsugárral dolgoztak és a tüzet sikeresen eloltották. A házban öten élnek, a tűz keletkezésekor négyen voltak otthon. A lakókat átmenetileg rokonok fogadják be.