Katasztrófavédelem
49 perce
Éjszakai lángtenger: el kellett hagyni otthonukat
Sarkadon éjfél után több tűzoltóegység is kivonult a Damjanich utcába, ahol hosszabb ideig tartó beavatkozásra volt szükség.
Tűzoltók dolgoztak a Damjanich utcai helyszínen Sarkadon.
Forrás: Illusztráció: Shutterstock
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy melléképület Sarkadon, a Damjanich utcában. A lángok belekaptak a főépület tetőszerkezetébe is. A gyulai hivatásos tűzoltók több vízsugárral dolgoztak és a tüzet sikeresen eloltották. A házban öten élnek, a tűz keletkezésekor négyen voltak otthon. A lakókat átmenetileg rokonok fogadják be.
Ezt ne hagyja ki!Kísértethistória
11 órája
Nyikorgó parketta, megmagyarázhatatlan árnyak – borzongató szellemhistória Békésből
Ezt ne hagyja ki!Jó okuk van rá
12 órája
Fontos változások előtt a város legszebb tere, a veszélyt meg kell szüntetni
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre