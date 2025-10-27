október 27., hétfő

Szabina névnap

+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

2 órája

Éjszakai lángtenger: el kellett hagyni otthonukat

Címkék#tűz#Sarkad#Damjanich utca#tetőszerkezet#otthon

Sarkadon éjfél után több tűzoltóegység is kivonult a Damjanich utcába, ahol hosszabb ideig tartó beavatkozásra volt szükség.

Beol.hu
Éjszakai lángtenger: el kellett hagyni otthonukat

Tűzoltók dolgoztak a Damjanich utcai helyszínen Sarkadon.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy melléképület Sarkadon, a Damjanich utcában. A lángok belekaptak a főépület tetőszerkezetébe is. A gyulai hivatásos tűzoltók több vízsugárral dolgoztak és a tüzet sikeresen eloltották. A házban öten élnek, a tűz keletkezésekor négyen voltak otthon. A lakókat átmenetileg rokonok fogadják be. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu