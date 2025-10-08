október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Egy őz buktatta le a sofőrt

Címkék#őz#rendőrség#baleset#Mezőkovácsháza#vétség#sofőr

Egy újkígyósi férfi ellen büntetőeljárás indult Mezőkovácsházán.

Beol.hu

Eltiltották a járművezetéstől, mégis volán mögé ült egy újkígyósi férfi. Kaszaper felől Mezőkovácsháza irányába tartott október 8-án 1 óra 30 perc körül, amikor egy őz ugrott elé, és elütötte az állatot. A baleset utáni rendőri intézkedéskor kiderült, hogy a férfi nem vezethetett volna, mert korábban a rendőrség két hónapra eltiltotta a járművezetéstől és ez az időszak még nem telt le. A 20 éves férfi ellen a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetése miatt büntetőeljárást indított.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu