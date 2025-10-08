Helyi kék hírek
1 órája
Egy őz buktatta le a sofőrt
Egy újkígyósi férfi ellen büntetőeljárás indult Mezőkovácsházán.
Eltiltották a járművezetéstől, mégis volán mögé ült egy újkígyósi férfi. Kaszaper felől Mezőkovácsháza irányába tartott október 8-án 1 óra 30 perc körül, amikor egy őz ugrott elé, és elütötte az állatot. A baleset utáni rendőri intézkedéskor kiderült, hogy a férfi nem vezethetett volna, mert korábban a rendőrség két hónapra eltiltotta a járművezetéstől és ez az időszak még nem telt le. A 20 éves férfi ellen a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetése miatt büntetőeljárást indított.
21 órája
Belvárosi razzia: sokan fennakadtak a rendőrök hálóján – galériával, videóval
