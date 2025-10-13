október 13., hétfő

Mentőakció

1 órája

Hétköznapi hősök: életüket kockáztatva kimentették a lángoló lakásból az idős nőt – fotók, videó

Címkék#kórház#társasház#lépcsőház#tűzeset

Újabb részletek derültek ki a hétfő reggeli békéscsabai tűzesetről: hétköznapi hősöknek köszönheti életét a kigyulladt lakásban élő idős asszony. Az égő lakás, a tűzeset kapcsán a körzet képviselője és Szarvas Péter polgármester is megszólalt.

Nyemcsok László

Mint arról korábban hírt adtunk, hétfőn reggel egy égő lakás adott kemény munkát a tűzoltóknak. Egy harmadik emeleti lakás gyulladt ki Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelep 1. C. szám alatti lépcsőházban. A tulajdonosa, egy idős asszony egyedül élt a lakásban, és az ott lakók menekítették ki. A mentők a nőt égési sérülésekkel szállították kórházba.

égő lakáshoz vonultak a tűzoltók
Az égő lakáshoz pillanatok alatt kiértek a tűzoltók, rengeteg égési hulladék keletkezett a lángokban. Fotó: Dinya Magdolna

Az önkormányzat kész támogatást nyújtani

A tűzesetben megsérült két személynek jobbulást, mielőbbi gyógyulást kívánt Szarvas Péter. A város polgármestere leszögezte: az önkormányzat kész támogatást nyújtani a károsultak részére.

Súlyos károk keletkeztek az ingatlanban

Fülöp Csaba, a körzet önkormányzati képviselője Facebook-oldalán közölte, hogy a tűz miatt súlyos károk keletkeztek az érintett ingatlanban. A katasztrófavédelem munkatársai az oltást befejezték, de a tűzvizsgálat még zajlik.

Az égő lakás miatt rengeteg égési hulladék található

– A társasház közös képviselőjével megtekintettük a külső helyszínt és a lakóközösség által megfogalmazott segítségi igényt már továbbítottam is az illetékesek felé – hangsúlyozta Fülöp Csaba. – Az épület előtt jelentős mennyiségű égési hulladék található, és a lakásban is van még nagyjából fél köbméternyi hulladék, ezek elszállítására csak a tűzvizsgálati eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

A tűzoltóknak köszönhetően a lángok nem terjedtek tovább

A képviselő kitért arra, a katasztrófavédelem gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább, a szükséges statikai vizsgálatok is megtörténtek, de a lépcsőházban és a szomszédos lakásokban is szükség lesz helyreállítási munkák elvégzésére.

Lakástűz Békéscsabán, a Kazinczy utcában

Fotók: Dinya Magdolna

A közös képviselővel folyamatosan tartják a kapcsolatot

–  Az anyagi lehetőségek függvényében, a képviselői keretem terhére szeretnék támogatást nyújtani a lépcsőház részére a károk felszámolásában, a közös képviselővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot – emelte ki Fülöp Csaba, aki a lakás tulajdonosának és a füstmérgezést szenvedő férfinak is jobbulást, mielőbbi felépülést kívánt.

Képeken a békéscsabai lakástűz

Fotók: Katasztrófavédelem

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

