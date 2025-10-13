1 órája
Hétköznapi hősök: életüket kockáztatva kimentették a lángoló lakásból az idős nőt – fotók, videó
Újabb részletek derültek ki a hétfő reggeli békéscsabai tűzesetről: hétköznapi hősöknek köszönheti életét a kigyulladt lakásban élő idős asszony. Az égő lakás, a tűzeset kapcsán a körzet képviselője és Szarvas Péter polgármester is megszólalt.
Mint arról korábban hírt adtunk, hétfőn reggel egy égő lakás adott kemény munkát a tűzoltóknak. Egy harmadik emeleti lakás gyulladt ki Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelep 1. C. szám alatti lépcsőházban. A tulajdonosa, egy idős asszony egyedül élt a lakásban, és az ott lakók menekítették ki. A mentők a nőt égési sérülésekkel szállították kórházba.
Az önkormányzat kész támogatást nyújtani
A tűzesetben megsérült két személynek jobbulást, mielőbbi gyógyulást kívánt Szarvas Péter. A város polgármestere leszögezte: az önkormányzat kész támogatást nyújtani a károsultak részére.
Súlyos károk keletkeztek az ingatlanban
Fülöp Csaba, a körzet önkormányzati képviselője Facebook-oldalán közölte, hogy a tűz miatt súlyos károk keletkeztek az érintett ingatlanban. A katasztrófavédelem munkatársai az oltást befejezték, de a tűzvizsgálat még zajlik.
Az égő lakás miatt rengeteg égési hulladék található
– A társasház közös képviselőjével megtekintettük a külső helyszínt és a lakóközösség által megfogalmazott segítségi igényt már továbbítottam is az illetékesek felé – hangsúlyozta Fülöp Csaba. – Az épület előtt jelentős mennyiségű égési hulladék található, és a lakásban is van még nagyjából fél köbméternyi hulladék, ezek elszállítására csak a tűzvizsgálati eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.
A tűzoltóknak köszönhetően a lángok nem terjedtek tovább
A képviselő kitért arra, a katasztrófavédelem gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább, a szükséges statikai vizsgálatok is megtörténtek, de a lépcsőházban és a szomszédos lakásokban is szükség lesz helyreállítási munkák elvégzésére.
Lakástűz Békéscsabán, a Kazinczy utcábanFotók: Dinya Magdolna
A közös képviselővel folyamatosan tartják a kapcsolatot
– Az anyagi lehetőségek függvényében, a képviselői keretem terhére szeretnék támogatást nyújtani a lépcsőház részére a károk felszámolásában, a közös képviselővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot – emelte ki Fülöp Csaba, aki a lakás tulajdonosának és a füstmérgezést szenvedő férfinak is jobbulást, mielőbbi felépülést kívánt.
Képeken a békéscsabai lakástűzFotók: Katasztrófavédelem
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Ketten kórházban: megrázó részletek a reggeli lakástűzről – képek, videó
Lakástűz Békéscsabán: egy embert kimentettek – galériákkal, videóval frissítve