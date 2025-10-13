Hétköznapi hősök: életüket kockáztatva kimentették a lángoló lakásból az idős nőt – fotók, videó

Mint arról korábban hírt adtunk, hétfőn reggel egy égő lakás adott kemény munkát a tűzoltóknak. Egy harmadik emeleti lakás gyulladt ki Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelep 1. C. szám alatti lépcsőházban. A tulajdonosa, egy idős asszony egyedül élt a lakásban, és az ott lakók menekítették ki. A mentők a nőt égési sérülésekkel szállították kórházba.

Az égő lakáshoz pillanatok alatt kiértek a tűzoltók, rengeteg égési hulladék keletkezett a lángokban. Fotó: Dinya Magdolna

Az önkormányzat kész támogatást nyújtani

A tűzesetben megsérült két személynek jobbulást, mielőbbi gyógyulást kívánt Szarvas Péter. A város polgármestere leszögezte: az önkormányzat kész támogatást nyújtani a károsultak részére.

Súlyos károk keletkeztek az ingatlanban

Fülöp Csaba, a körzet önkormányzati képviselője Facebook-oldalán közölte, hogy a tűz miatt súlyos károk keletkeztek az érintett ingatlanban. A katasztrófavédelem munkatársai az oltást befejezték, de a tűzvizsgálat még zajlik.

Az égő lakás miatt rengeteg égési hulladék található

– A társasház közös képviselőjével megtekintettük a külső helyszínt és a lakóközösség által megfogalmazott segítségi igényt már továbbítottam is az illetékesek felé – hangsúlyozta Fülöp Csaba. – Az épület előtt jelentős mennyiségű égési hulladék található, és a lakásban is van még nagyjából fél köbméternyi hulladék, ezek elszállítására csak a tűzvizsgálati eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

A tűzoltóknak köszönhetően a lángok nem terjedtek tovább

A képviselő kitért arra, a katasztrófavédelem gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább, a szükséges statikai vizsgálatok is megtörténtek, de a lépcsőházban és a szomszédos lakásokban is szükség lesz helyreállítási munkák elvégzésére.