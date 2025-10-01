október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

42 perce

Színekben utazott a drogdíler, most szürkébe borult az élete – galériával

Címkék#Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Komádiban#kereskedelem#gyanú#drogdíler

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 41 éves férfit Komádiban.

Beol.hu

Egy 41 éves férfit tartóztattak le a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai Komádiban, aki a gyanú szerint különféle kábítószereket árult – többek között zöld növényi anyagokat, valamint fehér, barna és piros kristályos anyagokat. A nyomozás alapján nemcsak végfelhasználóknak adott el, hanem olyan személyeknek is, akik továbbértékesítették a tőle vásárolt szert – írta a police.hu. a A 41 éves komádi férfit drogkereskedelem miatt vették őrizetbe.

Drogkereskedelem: színes kristályokkal kereskedett, most a rácsok mögött várja sorsát
Drogkereskedelem: A rendőrség közel 50 csomag gyanús anyagot foglalt le a helyszínen. Fotó: police.hu

Drogkereskedelem miatt fogtak el egy férfit Komádiban

A hatóság szeptember 25-én fogta el a férfit, akinél közel 50 tasak előre kiporciózott kábítószergyanús anyagot, valamint mintegy 200 gramm ömlesztett kristályos és növényi törmeléket találtak. A rendőrség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indított eljárást, az elkövetőt őrizetbe vették.

Kristályok, zacskók, bilincs – drogkereskedelem Komádiban

Fotók: police.hu

A nyomozók március óta folytattak kihallgatásokat olyan személyekkel, akiket korábban már elfogtak drogügyek miatt. Többen is az elfogott férfit nevezték meg fő beszerzési forrásként. Egy korábbi vásárló elmondta: eleinte csak ritkán járt Komádiba, hogy az úgynevezett „piros kristályból” vásároljon, azonban idővel a szer teljesen rabul ejtette, és súlyos függőség alakult ki nála.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu