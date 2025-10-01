Színekben utazott a drogdíler, most szürkébe borult az élete – galériával

Egy 41 éves férfit tartóztattak le a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai Komádiban, aki a gyanú szerint különféle kábítószereket árult – többek között zöld növényi anyagokat, valamint fehér, barna és piros kristályos anyagokat. A nyomozás alapján nemcsak végfelhasználóknak adott el, hanem olyan személyeknek is, akik továbbértékesítették a tőle vásárolt szert – írta a police.hu. a A 41 éves komádi férfit drogkereskedelem miatt vették őrizetbe.

Drogkereskedelem: A rendőrség közel 50 csomag gyanús anyagot foglalt le a helyszínen. Fotó: police.hu

Drogkereskedelem miatt fogtak el egy férfit Komádiban

A hatóság szeptember 25-én fogta el a férfit, akinél közel 50 tasak előre kiporciózott kábítószergyanús anyagot, valamint mintegy 200 gramm ömlesztett kristályos és növényi törmeléket találtak. A rendőrség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indított eljárást, az elkövetőt őrizetbe vették.