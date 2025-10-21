13 perce
Ez a tojás nem az a tojás volt: videón, ahogy lecsaptak az ipart nagyban űző dílerekre
Öt terjesztő, három fogyasztó, közel két kiló kábítószer gyanúját keltő anyag, két lefoglalt gépjármű, és mintegy ötmillió forint lett az eredménye annak az akciónak, amit a Békés vármegyei rendőrök tartottak. A DELTA Programban így egy újabb droghálózat tagjai kerülhetnek rács mögé, mutatjuk a megdöbbentő részleteket.
A droghálózat tagjainak elfogása kapcsán megtudtuk, külföldi munkája során szerezte be a kábítószergyanús anyagot az a 47 éves férfi, akit október 15-én az esti órákban fogtak el a Békéscsabai Rendőrkapitányság és a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei Békéscsaba külterületén, egy családi házban.
Lebuktak a droghálózat tagjai
A férfi éppen két barátjával múlatta az időt, több zacskónyi fehér és barna por, kristályos anyag és növényi törmelék társaságában. A növényeket a házigazda maga nevelte a ház egyik melléképületében, ahol közel 30 tő cannabist találtak a nyomozók. A férfi a barátjától beszerzett fehér por mellett a saját termesztésű növény virágából is rendszeresen fogyasztott és alkalomszerűen másoknak is adott ezekből. Harmadik társuk is rendszeres vevő volt, és másoknak is juttatott a tiltott szerből.
Elfogásuk után, október 16-án újabb két terjesztőhöz jutottak el a békéscsabai rendőrök, és további három fogyasztót is gyanúsítottként hallgattak ki. Egyikük, egy 45 éves Fejér vármegyei nő elmondta, hogy rendszeresen telefonon rendelt drogot a külföldön dolgozó férfitól. A beszélgetéseik során nem beszéltek nyíltan, mikor a férfi megkérdezte, hogy mit hozzon a nőnek, ő mindig tojásként hivatkozott a kábítószerre.
Korhatáros videón az elfogás
Összesen öt terjesztő kezén kattant bilincs
A kétnapos DELTA akcióban így összesen öt terjesztő és három fogyasztó kezén kattant a bilincs, valamint egy személyautót, egy teherautót, számos mobiltelefont és közel 2 kilogramm kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak a rendőrök. Több százezer forintnyi készpénz mellett két bankszámlát is zároltak, ezeken közel 4 millió forintot tartottak tulajdonosaik. A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei az öt kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható férfit őrizetbe vették.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Ne tedd kockára a családod életét! Fogadd meg ezeket a tanácsokat!