Ez a tojás nem az a tojás volt: videón, ahogy lecsaptak az ipart nagyban űző dílerekre

A droghálózat tagjainak elfogása kapcsán megtudtuk, külföldi munkája során szerezte be a kábítószergyanús anyagot az a 47 éves férfi, akit október 15-én az esti órákban fogtak el a Békéscsabai Rendőrkapitányság és a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei Békéscsaba külterületén, egy családi házban.

Bilincsben a droghálózat tagjai Forrás: police.hu

Lebuktak a droghálózat tagjai

A férfi éppen két barátjával múlatta az időt, több zacskónyi fehér és barna por, kristályos anyag és növényi törmelék társaságában. A növényeket a házigazda maga nevelte a ház egyik melléképületében, ahol közel 30 tő cannabist találtak a nyomozók. A férfi a barátjától beszerzett fehér por mellett a saját termesztésű növény virágából is rendszeresen fogyasztott és alkalomszerűen másoknak is adott ezekből. Harmadik társuk is rendszeres vevő volt, és másoknak is juttatott a tiltott szerből.

Elfogásuk után, október 16-án újabb két terjesztőhöz jutottak el a békéscsabai rendőrök, és további három fogyasztót is gyanúsítottként hallgattak ki. Egyikük, egy 45 éves Fejér vármegyei nő elmondta, hogy rendszeresen telefonon rendelt drogot a külföldön dolgozó férfitól. A beszélgetéseik során nem beszéltek nyíltan, mikor a férfi megkérdezte, hogy mit hozzon a nőnek, ő mindig tojásként hivatkozott a kábítószerre.

Korhatáros videón az elfogás

Összesen öt terjesztő kezén kattant bilincs

A kétnapos DELTA akcióban így összesen öt terjesztő és három fogyasztó kezén kattant a bilincs, valamint egy személyautót, egy teherautót, számos mobiltelefont és közel 2 kilogramm kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak a rendőrök. Több százezer forintnyi készpénz mellett két bankszámlát is zároltak, ezeken közel 4 millió forintot tartottak tulajdonosaik. A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei az öt kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható férfit őrizetbe vették.