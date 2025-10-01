október 1., szerda

Helyi kék hírek

53 perce

Döbbenetes fotók a felborult autóról, a sofőrnek hihetetlen szerencséje volt

Címkék#Nagymágocs#szerencse#személyautó#gépjármű#sofőr

Kedden délelőtt rendkívüli eseményhez riasztották a tűzoltókat.

Beol.hu

Felborult egy személyautó Nagymágocson kedden, a 451-es úton. A jármű sofőrje saját erejéből kiszállt. Az orosházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. A mentőszolgálat a sérültet kórházba szállította további megfigyelésre.

Felborult egy autó Nagymágocsnál

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

