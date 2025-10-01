Helyi kék hírek
Döbbenetes fotók a felborult autóról, a sofőrnek hihetetlen szerencséje volt
Kedden délelőtt rendkívüli eseményhez riasztották a tűzoltókat.
Felborult egy személyautó Nagymágocson kedden, a 451-es úton. A jármű sofőrje saját erejéből kiszállt. Az orosházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. A mentőszolgálat a sérültet kórházba szállította további megfigyelésre.
Felborult egy autó NagymágocsnálFotók: bekes.katasztrofavedelem.hu
Tragédiába torkollott a csónakázás: eltűnt egy fiatal a Hortobágy-Berettyóban
