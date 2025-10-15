1 órája
Békésben sincs kegyelem: minden drogost levadásznak a rendőrök
A rendőrség márciusban indította el programját, melynek első féléves országos eredményeiről nemrégiben számoltak be. Tavasz óta a DELTA program Békés vármegyében is a kábítószer elleni harc szinonimája lett.
A DELTA Program célja a kábítószer-kereskedelem felszámolása, a drogfogyasztók felkutatása és felelősségre vonása, a közbiztonság javítása és a kábítószerpiac elleni küzdelem. Emellett a program hangsúlyt fektet a megelőzésre, például iskolalátogatásokon keresztül, hogy a fiatalokat tájékoztassa a kábítószerek veszélyeiről.
Elképesztő számokat produkált eddig a DELTA Program
Március eleje óta a program keretében 6 134 büntetőeljárást rendeltek el, a lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladta az egy tonnát, a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos lefoglalt vagyon értéke immár megközelíti a 900 millió forintot, több mint 7 ezer fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzés és bűnügyi akció zajlott – tájékoztatott Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes szeptember elején a DELTA Program első fél évének eredményeiről. Ezúttal felidézünk néhány emlékezetes Békés vármegyei esetet az elmúlt hónapokból.
Tinédzserek is belekeveredtek a drogügyletbe
Elszámolási vita kerekedett egy 17 éves fiú és ismerősei között. Nem volt otthon, amikor keresték, ezért az édesanyjától követeltek pénzt. A történtek mögött kábítószer volt, a középiskolás őrizetbe került és az az ember is, aki a tiltott szert fogyasztásra, terjesztésre adta neki. A 26 éves férfi 16 éves barátnőjének is adott anyagot.
Az anyáért mentek a rendőrök, de a lánya is megjelent
A DELTA-akció során egy nap alatt három kábítószer-kereskedőt, drogdílert, valamint nyolc fogyasztót fogtak el a Békés vármegyei rendőrök. Meghökkentő, hogy a drog mellett mennyi mindent találtak a rendőrök.
Óriási rendőrségi razziát tartottak, sorra kerültek rács mögé a kábszeresek
Nyáron egy óriási rendőrségi akció végén sorra kerültek a fogdára az emberek. Összesen 12 gyanúsítottat számlál a szövevényes Békés vármegyei ügy.
Egykori szerhasználó mesélt a lecsúszásról, felemelkedésről
Ugyancsak emlékezetes volt, amikor egykori szerhasználóként beszélt a kábítószerek roncsoló hatásairól a Gyulai Rendőrkapitányságon Balog Sándor. A drogprevencióra, nevelőikkel együtt meghívást kaptak a gyulai és az eleki lakásotthonok lakói is.
A rendőrség folyamatosan várja a bejelentéseket
A rendőrség a 112-es segélyhívón a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről szóló bejelentéseket is a nap 24 órájában fogadja. Emellett a szintén ingyenes, folyamatosan hívható Telefontanú vonalon, a +36 80 555-111-es számon akár név nélkül is lehet intézkedést kérni, információkat, értesüléseket megosztani a rendőrséggel.
